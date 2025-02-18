Разговор Трампа с Путиным и возможность победы Украины: главные заявления Кулебы в интервью BBC

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с журналистом BBC. Речь шла, в частности, о переговорах США и РФ, увеличении украинской армии и вероятности перемирия с агрессором.

Главные заявления Кулебы — читайте в материале ТСН.ua.

Возможна ли еще победа Украины

Как отметил украинский дипломат Дмитрий Кулеба, в январе 2023 еще было модно говорить об украинской победе. К сожалению, сейчас это слово исчезло из политических словарей, и это проблема не только для Украины, но и для Европы и мира.

"Возможна ли все еще украинская победа? Да. Достаточно ли сейчас для нее делается? Нет. Потому что ключевые столицы начали играть не на победу, а на окончание войны. А окончание войны может происходить по-разному", — подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Впрочем, добавляет он, ключевой фактор здесь – это Украина.

"Мы потеряем шанс на победу, когда сами перестанем к ней верить. Поэтому я, например, держу это слово в словаре, потому что планку нужно держать высоко", — заключил Кулеба.

Насколько реально перемирие с РФ в ближайшее время

Украинский дипломат считает, что сегодня корректнее говорить о прекращении огня — это фаза, предшествующая перемирию. Сейчас, если выслушать Трампа и его людей, они говорят именно об этом.

"До перемирия нам еще, как говорят, как в Париж рачки. А мир сейчас вообще даже не просматривается на горизонте по одной простой причине, потому что Путин до сих пор верит, что он всех переиграет. Что время на его стороне, судьба на его стороне, Запад пошатнулся, Америка идет, связи, — отметил Кулеба.

Поэтому ключевой вопрос сейчас: где Путин в этой схеме?

"По моему мнению, он считает, что он победит. Победа для него – это вся Украина. Он не пришел за каким-то клочком земли. Он пришел по Украине", — заключил экс-глава МИД Украины.

Перспективы договоренностей Трампа и Путина

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что кремлевский диктатор Владимир Путин с главой США Дональдом Трампом теоретически могут договориться о чем угодно. Но это должны согласовать Украину и Евросоюз.

На этой неделе спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет с визитом в Украину. Впоследствии он обсудит с президентом и Стивом Уиткоффом, как будет выглядеть "мирный план" от США.

"Нужно взять этот план и сказать: "Спасибо, мы подумаем". Все. Это очевидно", — констатировал Кулеба.

По его словам, Келлог говорит о достижении результата за "дни и недели", а не полгода. То есть очень быстро.

"Смотрите, у дипломатии есть одно простое правило. Можно заключить соглашение без одного из стейкхолдеров или без одного ключевого игрока, но невозможно имплементировать соглашение без этого игрока", — пояснил дипломат.

Поэтому, добавляет Кулеба, Путин с Трампом теоретически могут договориться о чем угодно.

"Но пока Украина и Европейский союз не примут эти правила — это все не рабочая история", — завершил экс-министр иностранных дел.

Какие уступки США могут попросить Россию сделать в отношении Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие уступки американцы могут попросить или заставить сделать Россию для окончания войны.

"Выход с территории Украины, признание Украины как независимого государства и части Запада, которая впоследствии формализуется обретением Украиной членства в Европейском союзе и НАТО. Выплата компенсаций за причиненный вред экономике. Дальше можно фантазировать сколько угодно, но это все пока фантазии".

В то же время Кулеба прокомментировал, какие дела с этими уступками в реальном мире.

"А в реальном мире мы не можем опускать планку наших требований ниже максимальной. В этом суть переговоров. Украине нет смысла говорить, от чего она готова отказаться от своих требований к России", – рассказал экс-глава МИД.

Вероятное увеличение армии

В случае серьезного увеличения украинской армии страну придется перевернуть с ног на голову. Как отмечает экс-министр иностранных дел, это деньги, которые должны на это все дать партнеры.

Журналист издания вспомнил заявления украинской власти о том, что лучшие гарантии безопасности – это даже не НАТО, а мощные Вооруженные Силы Украины. Называют даже конкретные цифры: если у России армия на полтора миллиона солдат, значит, и у нас должна быть армия полтора миллиона.

"Это израильская модель, рабочая история. Она начинает хромать, только когда переходит в плоскость математики. Сколько это все будет стоить? Потому что это все надо создать за очень короткий промежуток времени. Это значит, что нам нужно будет полтора миллиона людей держать в армии. По сути, вся страна должна быть поставлена ​​под штык, добавляет он, потому что мы видели эти подсчеты: одного военного содержат пятеро, шесть, восемь – не важно, главное, что в разы больше – гражданских", – отметил Кулеба.

Он добавляет: это значит просто перевернуть страну вверх дном за деньги, которые должны на это все дать партнеры.

"То есть мы, в сущности, говорим им: из нас человеческая и культурная революция, из вас финансовая революция. И так будет продолжаться десятилетиями", — заключил экс-министр иностранных дел.

Ранее Кулеба оценил, сработает ли мирное соглашение между Украиной и Россией.

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