Разговоры о наступлении на Запорожье являются российской ИПСО — Федоров

Слухи о возможном наступлении российских захватчиков на Запорожье распространяются еще с марта и являются частью враждебной ИПСО.

Об этом заявил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Укринформ.

"Мы видим, что происходит с военной ситуацией. Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре – наступление на Запорожье, в ноябре – вот они уже ушли, а в декабре – все, собираем чемоданы из Запорожья. Это – все ИПСО, но на какое общество реагирует", — заявил Федоров.

Он заявил, что именно по этой причине не приступили к строительству подземной школы в Камышевасе.

"Из этого строительства могут сделать совсем некорректную оценку. Почему? Потому что это хорошо разойдется в социальных сетях и, чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской общиной, возможно, мы будем оттуда возить детей", — заявил Федоров.

Кроме того, он отметил, что это единственная школа, на которую есть деньги, но строительство сознательно не приступили. Окончательное решение по этому строительству будет принято в январе 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт дал исчерпывающий ответ, есть ли угроза захвата армией РФ Запорожья.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Запорожской области объявлена принудительная эвакуация.

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