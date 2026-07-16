Разгром теневого флота: по танкерам снова отработали морские дроны СБУ

РФ терпит потери в море / © Associated Press

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Морские дроны СБУ поразили два танкера «теневого флота» РФ в Черном море.

Об этом сообщили в СБУ.

«Служба безопасности Украины во взаимодействии с Военно-морскими силами поразила в Черном море танкеры „Louise 1“ и „Banda“, входящие в состав „теневого флота“ РФ. По судам, которые находятся под санкциями Украины, отработали морские дроны СБУ „Мамай“, — говорится в сообщении.

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В частности, танкер Louise 1 задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС. Судно вывозило продукцию из российских портов Балтийского и Черного морей, выключая систему автоматической идентификации.

Танкер «Banda» также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск, Находка.

«При атаке морских дронов СБУ авиация врага пыталась работать по ним: стреляла с пулементов и сбрасывала бомбы, но безрезультатно», — уточнили в СБУ.

Напомним, на прошлой неделе морской дрон СБУ Sea Baby отработал по подсанкционному танкеру Blue в исключительной экономической зоне Украины в Черном море.

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Силы беспилотных систем ВСУ в рамках операции «МоЛоЧКа» за 9 дней поразили 116 судов российского теневого флота. В ночь на 14 июля уничтожено еще 11 объектов в Азовском море: 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир. Это усложняет логистику нефти для РФ и создает дефицит горючего в Крыму.

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