Разгром теневого флота РФ: Силы обороны поразили еще семь танкеров — и это еще не все

Танкер / © Associated Press

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В ночь на 13 июля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных целей врага.

Об этом сообщил Генштаб.

«Поражены семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром в акватории Азовского моря. Во временно оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция „Небо-У“ и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи», — говорится в сообщении.

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Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Напомним, спутниковые снимки подтвердили результаты украинской атаки на российский «теневой флот» в Азовском море. На обнародованных кадрах видны по меньшей мере два пораженных танкера вблизи Керченского пролива.

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