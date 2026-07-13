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- Украина
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Разгром теневого флота РФ: Силы обороны поразили еще семь танкеров — и это еще не все
Оккупанты снова понесли потери — Генштаб раскрыл, что удалось уничтожить.
В ночь на 13 июля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных целей врага.
Об этом сообщил Генштаб.
«Поражены семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром в акватории Азовского моря. Во временно оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция „Небо-У“ и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи», — говорится в сообщении.
Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Напомним, спутниковые снимки подтвердили результаты украинской атаки на российский «теневой флот» в Азовском море. На обнародованных кадрах видны по меньшей мере два пораженных танкера вблизи Керченского пролива.