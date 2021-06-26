Разгромил фастфуд: в Харькове задержали неадеквата с кастрюлей на голове (видео 18+)

Перед этим он с газовым баллончиком напал на автомобиль, который стоял неподалеку.
В Харькове в ночь, 26 июня, мужчина с кастрюлей на голове устроил погром в McDonald's.
Об этом сообщил Телеграмм-канал ХС Харьков и опубликовал видео.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Так, на видео можно увидеть, что человек с кастрюлей на голове разнес ночью летнюю площадку McDonald's на Французском бульваре.
Перед этим он с газовым баллончиком напал на автомобиль, который стоял неподалеку. Полиция задержала нарушителя.
Ранее во Львове трое молодых разбили автобусную остановку и пошли пить пиво.