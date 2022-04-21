Разгромили номера и загремели в полицию: в Болгарии российские туристы-"свиньи" выдавали себя за украинцев (видео)

Разгромили номера и загремели в полицию: в Болгарии российские туристы-"свиньи" выдавали себя за украинцев (видео)

Русские заселились в отель и насвинячили там, а потом еще поскандалили с другими жителями.

В Болгарии в городе Варна "отметились" российские туристы. Она заехали в гостиницу, разгромили номера, выдавали себя за украинских беженцев и наконец оказались в полицейском участке.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

По словам очевидцев, люди, которые заселились в гостиницу в городе Варна, рассказывали другим туристам, что они из Украины.

"В разговоре с соседями одним сообщили, что из Запорожья, другим из Николаева, третьим — из Кировограда. Ведали себя настолько буйно, что ближе к утру пришлось вызвать полицию. Они закрылись в номере, начали собирать вещи, чтобы дрогнуть. Оказалось, что люди из России даже претендовали на гуманитарную помощь для украинцев", — рассказали очевидцы.

В конце концов, представителей "сверхдержавы" послали из гостиницы вслед за российским кораблем.

"Свиньи оставили по себе в номере "полный порядок". Были вырваны из стены все торшеры с лампами, вырваны все розетки. На полу валялись пустые бутылки из-под алкоголя, остатки пищи, салфетки, разобранные электронные сигареты, чеки из магазинов. Через несколько часов эти твари умудрились такой кипиш поднять. Но наш народ непобедим, даже здесь нам удалось добиться справедливости. После выдворения из гостиницы их задержали", — рассказала очевидица.

Напомним, что на египетских курортах открылся второй украинский фронт.Отдыхающие из Украины избивают россиян.