Разгуливал по лесу и нежился на солнце: в Карпатах сняли на видео редкого дикого кота

В Закарпатской области фотоловушки зафиксировали редкого в Украине лесного кота. Считается, что в нашем государстве только 300 таких животных.

Об этом сообщает Карпатский биосферный заповедник.

Фотоловушка в одном из массивов заповедника зафиксировала редкого дикого кота. Животное разгуливало по лесу и нежилось на солнце.

Ученые Карпатского биосферного заповедника отмечают, что дикий кот редок в Украине. На территории нашего государства проживает ориентировочно только 300 таких животных.

"Кот лесной — подобен домашнему, но отличается несколько большими размерами, крепкими лапами и относительно коротким притупленным черным хвостом. Эти животные сокровенны и пугливы, они не приближаются к человеческим жилищам", — говорится в сообщении заповедника.

На Закарпатье фотоловушка зафиксировала редкого лесного кота

Дикие кошки обитают в горах, лесах, плавнях и скалистых ущельях. Охотится лесной кот ночью, а днем он отдыхает. Животное питается в основном мышами, насекомыми, реже – птицами, пресмыкающимися и очень любит рыбу.

Естественными врагами дикого кота являются рысь, волк и шакал. В последнее время популяция этих животных сокращается, поскольку они скрещиваются с домашними котами. На популяцию также оказывает негативное влияние вырубка лесов, охота на животное, активное сельское хозяйство.

"Котики любят жить на едине. У них рождаются от двух до четырех детенышей. Значительный вред чистоте вида наносят бродячие коты. Из-за сопряжения с дикими котами у них образуются гибриды", — сообщили ученые.

Напомним, в Карпатах сфотографировали редкого дикого кота, он искал себе пару.

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