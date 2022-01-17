Разламал ради лайков: в Харькове подростка заставили восстановить раскуроченый дорожный знак (видео)

16-летний подросток получил протокол и "славу".

В Харькове двое подростков решили записать видео для Сети, а для этого разламали дорожный знак. Один из подростков его выкручивал, а другой записывал на видео.

Как сообщили в полиции, хулиганов разыскали.

В сети опубликовали видео, на котором парень выкручивает дорожный знак у дороги, срывает его и выбрасывает. Все это под смех его товарища, снимающего действо на камеру.

Инцидент, произошедший 16 января, вызвал волну возмущения среди пользователей Сети, а "героев" видео разыскала подлиция. Ими оказались местные жители 16 и 18 лет. На момент совершения хулиганского поступка оба парня были под хмельком.

"Полицейские опросили 16-летнего парня по месту жительства, в присутствии матери и составили в отношении него протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В отношении его совершеннолетнего товарища составлен админпротокол по ст. 178 КУоАП", — отметили в полиции.

В присутствии полицейских нарушители установили знак на место.

В Харькове подростки ради лайков сломали дорожный знак

Напомним, что в Днепре в вагоне метро обнаружили парня, который подготовился разрисовать вагон метро. Он укрылся в сиденье и ждал, пока все пассажиры выйдут.