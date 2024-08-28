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Разлетелась на куски: ВСУ показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2 (видео)

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Разлетелась на куски: ВСУ показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2 (видео)

Российская БМП-2/Иллюстративное фото: Facebook 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша

У врага просто не было шансов.

Украинские бойцы продолжают донимать врага. Да, они показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2 на Торецком направлении Донецкой области.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2

ВСУ показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2

Бронемашина с российским десантом на борту напоролась на минный шлагбаум и разлетелась в клочья.

Ранее ВСУ показали, как HIMARS накрывает скопление российских кафиров на тренировочном полигоне двумя ракетами M30A1 — корректировку и видео операторов батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады.

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