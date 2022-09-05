Разлетелся вдребезги: украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили командный пункт оккупантов

Российские оккупанты потеряли командный пункт в результате обстрела украинской артиллерии.
ВСУ попали в оккупантов из Карачаево-Черкесии.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"В результате артиллерийского удара ВС Украины был уничтожен командный пункт 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) (в/ч 01485, Зеленчукская) 49 общевойсковой армии Южного военного округа. Подтверждены потери среди руководящего состава бригады:
- командир бригады – ранен (легкое ранение);
- начальник артиллерии бригады – погиб;
- заместитель командира бригады по вооружению – ранен (оторвало ногу)", — проинформировал журналист.
Напомним, что в Луганской области между собой поконфликтовали военнослужащие РФ. Конфликт закончился стрельбой с ранениями.
Читайте также:
- Не только стиральные машины и собачьи будки: оккупанты тянут из Украины в Россию оружие "для личных целей"
- В РФ рота солдат во главе с командиром отказалась ехать в Украину — Цымбалюк
- Большинство без рук и ног: в Калининградскую область из Украины свозят погибших и раненых оккупантов
- "Раненый солдат вероятнее всего будет мертвым": у оккупантов РФ проблемы с медиками на передовой