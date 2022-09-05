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Разлетелся вдребезги: украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили командный пункт оккупантов

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Разлетелся вдребезги: украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили командный пункт оккупантов

Российские оккупанты потеряли командный пункт в результате обстрела украинской артиллерии.

ВСУ попали в оккупантов из Карачаево-Черкесии.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"В результате артиллерийского удара ВС Украины был уничтожен командный пункт 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) (в/ч 01485, Зеленчукская) 49 общевойсковой армии Южного военного округа. Подтверждены потери среди руководящего состава бригады:

  • командир бригады – ранен (легкое ранение);
  • начальник артиллерии бригады – погиб;
  • заместитель командира бригады по вооружению – ранен (оторвало ногу)", — проинформировал журналист.

Напомним, что в Луганской области между собой поконфликтовали военнослужащие РФ. Конфликт закончился стрельбой с ранениями.

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