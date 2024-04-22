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Разломилась и упала: фото и видео последствий удара РФ по телебашне в Харькове

Разломилась и упала: фото и видео последствий удара РФ по телебашне в Харькове

В Харькове оккупанты влупили по телевышке / Фото: Фото из социальных сетей

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты нанесли удар ракетой Х-59.

Россияне попали по телевизионной башне в Харькове.

Об этом говорится в ТСН.

Верхняя часть ее отломилась, и, словно в замедленной съемке, упала на землю. Эти кадры мгновенно облетели соцсети.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты нанесли удар ракетой Х-59. Произошло это в полпятого вечера. В городе сразу же начались перебои с сигналом цифрового телевидения. Прошло без пострадавших, потому что в момент попадания все сотрудники были в укрытии.

Между тем, в Нацполиции опубликовали фото последствий атаки.

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Фото с места удара / © Национальная полиция Украины
Фото с места удара / Фото: Национальная полиция Украины

Заметим, что оккупанты уже били по телебашне весной 2022 года, но тогда она устояла.

Ранее эксперт Игорь Романенко объяснил цель удара по телебашне в Харькове.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Российская ракета сломала телебашню в Харькове!

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