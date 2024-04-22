Разломилась и упала: фото и видео последствий удара РФ по телебашне в Харькове

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты нанесли удар ракетой Х-59.
Россияне попали по телевизионной башне в Харькове.
Об этом говорится в ТСН.
Верхняя часть ее отломилась, и, словно в замедленной съемке, упала на землю. Эти кадры мгновенно облетели соцсети.
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты нанесли удар ракетой Х-59. Произошло это в полпятого вечера. В городе сразу же начались перебои с сигналом цифрового телевидения. Прошло без пострадавших, потому что в момент попадания все сотрудники были в укрытии.
Между тем, в Нацполиции опубликовали фото последствий атаки.
Заметим, что оккупанты уже били по телебашне весной 2022 года, но тогда она устояла.
Ранее эксперт Игорь Романенко объяснил цель удара по телебашне в Харькове.
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