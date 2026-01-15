Размер залога для Тимошенко: в САП озвучили сумму

Юлия Тимошенко / © Associated Press

Для подозреваемой в коррупции народного депутата Юлии Тимошенко Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии изданию «Бабель».

По ее словам Специализированная антикоррупционная прокуратура также будет просить суд возложить на лидера партии «Батькивщина» выполнение определенных обязанностей, не уточнив, о чем именно идет речь.

Ольга Постолюк уточнила, что прокуроры направили соответствующее ходатайство в Высший антикоррупционный суд сегодня, 15 января.

Судебное заседание по делу Тимошенко, на котором будут определять меру пресечения, прокуроры подали ходатайство сегодня, может состояться в пятницу, 16 января.

Напомним, лидеру фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко НАБУ и САП объявили о подозрениив предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам за нужное голосование.

Политику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Юлия Тимошенко во вчерашнем выступлении с трибуны Верховной Рады опровергла озвученные в ее адрес обвинения, назвав их необоснованными и ничем не доказанными.