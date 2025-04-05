Размещение контингента безопасности в Украине: Зеленский сообщил первые детали

Встреча президента и украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров / © Facebook/Владимир Зеленский

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Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен в Украине контингент безопасности партнеров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях 5 апреля.

Зеленский рассказал, что состоялась встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции.

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«Прилагаем усилия по безопасности в Украине и надежным гарантиям безопасности… Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат помогает приближать надежный и длительный мир в Украине», — отметил президент.

Встреча президента и украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров / © president.gov.ua

Встреча президента и украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров / © president.gov.ua

Ранее на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что карта размещения военного контингента в Украине уже готова. Президент уточнил, что она непубличная.