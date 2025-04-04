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- Украина
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Размещение военного контингента: в Киеве стартовала встреча с представителями ЕС
Предусмотрен ряд встреч с украинскими военными.
В Киеве началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента.
Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Встреча состоится на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию возглавляет генерал Буркхардт, с британской — адмирал Радакин. В течение дня у них будет ряд встреч с украинскими военными", — говорится в сообщении.
Добавляется, что на сегодняшний день также запланирована их встреча с президентом Зеленским. Цель их визита – обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента.
Напомним, более 10 стран могут участвовать в формировании иностранного военного контингента в Украине.