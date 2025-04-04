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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

Размещение военного контингента: в Киеве стартовала встреча с представителями ЕС

Предусмотрен ряд встреч с украинскими военными.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Миротворцы в Украине

Миротворцы в Украине / © ТСН.ua

В Киеве началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента.

Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Встреча состоится на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию возглавляет генерал Буркхардт, с британской — адмирал Радакин. В течение дня у них будет ряд встреч с украинскими военными", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на сегодняшний день также запланирована их встреча с президентом Зеленским. Цель их визита – обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента.

Напомним, более 10 стран могут участвовать в формировании иностранного военного контингента в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
116
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