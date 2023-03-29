Размещение ядерного оружия в Беларуси: Зеленский объяснил, почему Путин прибег к такому шагу

Украинский президент считает, что заявление российского президента-преступника Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси означает, что визит лидера КНР Си Цзиньпина оказался "для России нехорошим".

Такое мнение лидер Украины выразил в эксклюзивном интервью Associated Press, вышедшем в среду, 29 марта.

Зеленский предположил, что такой шаг Путина имел целью отвлечь внимание от отсутствия гарантий, которые он не получил от Китая.

"Что это значит? Это значит, что визит был нехорошим для России", – предположил Зеленский.

Визит Си и ядерные угрозы Путина

Напомним, на прошлой неделе китайский лидер Си Цзиньпин посетил Россию. Западные аналитики предполагали, что этим поездом китайский президент дает перспективы, что Пекин может быть готов предоставить Москве оружие и боеприпасы, необходимые для пополнения его исчерпанных запасов, но поездка лидера КНР завершилась без такого объявления.

Спустя несколько дней глава РФ Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что "ядерный чемоданчик", который президент РФ Владимир Путин использует как элемент информационной войны, может быть устаревшим. Он может привести к неожиданным последствиям.

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