Размещение западных войск в Украине: эксперт назвал условие

Миротворческая миссия в Украине / © ТСН.ua

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Размещение подразделений западной коалиции допускается только в одном случае. Речь идет о ситуации, когда они будут частью коалиционных сил, отражающих вооруженную агрессию Российской Федерации уже на страны НАТО.

Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"И именно потому, что у меня есть опыт миротворческих миссий, я настолько категоричен, отвергая всевозможную идею развертывания миротворческой миссии на территории Украины. Миротворческая миссия может быть развернута, если к этому согласию пришли обе стороны конфликта", - акцентировал он.

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Эксперт добавляет: РФ даже потенциально не рассматривает развертывание каких-либо подразделений на территории Украины. Нас устроила бы миротворческая миссия на международно установленных границах между Украиной и Российской Федерацией и организация контроля ситуации в украинской Республике Крым.

"Все остальные - это детали, от которых мы находимся так далеко, как и были 25 февраля 2022. Поэтому сейчас говорить эффективность миссии невозможно", - заключил Грабский.

Напомним, руководство агрессорки России вряд ли сможет диктовать США условия по вопросу прекращения огня в Украине. Кремль действительно должен показать реальное желание прекратить войну.