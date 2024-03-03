Размещение западных войск в Украине: в Польше заявляют о неготовности НАТО к участию в войне

Главная считает, что Украине от Запада сейчас нужны не люди.

Физическое присутствие военнослужащих НАТО в Украине "усугубит ситуацию". Именно поэтому Альянс не готов к такому шагу. Размещение иностранных войск – это значительно более сложный процесс, чем кажется.

Такое мнение озвучил спикер Сейма Польши Шимон Головня.

"Я думаю, что это гораздо сложнее, чем думают некоторые люди даже в Европе. Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон, которая его идея в целом. Но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", — высказался польский политик.

Шимон Головня отмечает, что даже участие отдельных стран-членов НАТО в такой операции будет проблематичным. Ведь, по его словам, гибель хотя бы одного иностранного солдата в Украине будет рассматриваться как атака на весь Североатлантический альянс.

"Мы будем дать коллективный ответ. НАТО — это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу", — говорит он.

Вместе с тем представитель Сейма Польши выразил мнение, что Украине от Запада сейчас нужны не люди, а технологии, потому что это путь к победе.

"Вам нужно новое оружие, вам нужна информация с поля боя, вас нужно поддерживать многими способами. Но мы должны быть очень осторожными, если речь идет о физическом присутствии солдат НАТО, потому что это может усугубить ситуацию. Я думаю, что это может усугубить ситуацию", — сказал Шимон Головня.

Позиция Польши по отношению к войскам НАТО в Украине

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки войск НАТО в Украину, польский лидер рассказал, что во время встречи в Париже это вызвало самую бурную дискуссию. Энтузиазма в этом вопросе не было.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш сделал заявление о возможности отправки войск в Украину. По его словам, целесообразнее передать технику для ВСУ, чем вводить своих солдат.

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