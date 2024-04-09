"Разминировали границу для побега нападавших": в РФ придумали очередной фейк о причастности украинцев к теракту в "Крокусе"

Каждый раз россияне превосходят самих себя в абсурдности и лживости.

Российские СМИ пишут, что украинские Вооруженные Силы якобы разминировали сразу два коридора у пограничных Чуйковки и Сопича Сумской области для побега нападающих на "Крокус сити холл". Однако это откровенная ложь.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фэйк РФ о теракте в "Крокусе"

Таким образом, РФ продолжает искать "украинский след" в стрельбе в подмосковном "Крокусе". Как помним, фейки о так называемом "окне" для террористов еще в марте продвигал диктатор Владимир Путин. В Белом Доме четко заявили о непричастности Украины к этим кровавым событиям на территории РФ.

"Считаем такие обвинения спланированной провокацией кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", – добавили в МИД Украины.

Ничего нового от россиян мы, собственно, не услышали. В Центре акцентируют: главной целью Кремля в распространении лживых версий и нарративов является ускорение мобилизации в РФ и культивирование образа Украины как "террористического государства".

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