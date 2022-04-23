Разминирование будет продолжаться годами, россияне оставляют растяжки в домах и на тротуарах — Шмигаль

Разминирование будет продолжаться годами, россияне оставляют растяжки в домах и на тротуарах — Шмигаль

Российские захватчики, покидая оккупированную ими территорию, оставили после себя много "сюрпризов" — мин и растяжек.

Сейчас в Украине более 300 тысяч заминированных квадратных километров. Поля, леса и обочины, тротуары, дома и гаражи засыпаны неразорвавшимися боеприпасами. Смертельную опасность скрывают даже детские игрушки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, подытоживая свой визит в США.

По словам главы Кабмина, разминирование страны продлится годами. Именно поэтому премьер просил поддержки тех стран, которые имеют мощный опыт в сфере разминирования. Он подчеркнул, что Украина нуждается в современной технике и специалистах. Кроме того, важно и обучение украинских саперов.

"Это те вызовы, которые принесла нам война, которые мы должны преодолевать вместе", — подытожил Денис Шмигаль.

Напомним, война превратила Украину в одну из самых заминированных стран мира. По оценкам правительства, ежедневно украинские саперы обезвреживают по 4-5 тысяч взрывоопасных предметов. Отступая, россияне густо заменяли территорию и жилые дома мирных украинцев. К тому же, обезвредить эти мины и растяжки в десятки раз длиннее и сложнее, чем заменять. Украинские власти планируют привлечь иностранных специалистов, а потому уже начали работу над созданием Международного центра разминирования. Кроме того, правительство намерено разработать государственную противоменную стратегию.

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