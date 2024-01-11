Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Болгария, Румыния и Турция подписали соглашение о создании Черноморской военно-морской противоминной группы (MSM Black Sea). Деятельность MCM Black Sea будет носить исключительно мирный характер.

Об этом сообщило Минобороны Болгарии.

После окончательного одобрения документа на национальном уровне странами-участниками начнется планирование деятельности MCM Black Sea. После этого группа противоминной борьбы будет привлечена для выполнения реальных задач — этот процесс может занять несколько месяцев.

На начальном этапе в противоминной группе примут участие только корабли стран-участниц союза. Минную угрозу будут устранять исключительно в территориальных водах и экономических зонах стран-участниц группы. Инициатива трех стран имеет целью сделать судоходство более безопасным, в частности для судов, перевозящих зерно из Украины.

Исполнительным органом для принятия решений, управления, консультаций и общего руководства проведением противоминных операций будет Комитет военно-морской противоминной группы в Черном море, состоящий из командующих ВМС трех стран-участниц. Эти минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным общим действием черноморских союзников с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, что глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий.

По данным Sky News, около 40% территории страны загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что в Украине будет создан центр гуманитарного разминирования.

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