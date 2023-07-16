Разминирование Запорожской АЭС не произошло: угроза теракта сохраняется — ГУР

Риск катастрофы на атомной станции в Энергодаре будет существовать, пока там находятся российские оккупанты.

На Запорожской атомной станции не производилось разминирование, поэтому угроза теракта на этом объекте сохраняется. Пока в Энергодаре находятся российские военные, будет существовать риск ядерной катастрофы.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

“Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа. Говорить о том, что теракт – решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты", — заявил он.

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Такая же угроза, по словам представителя военной разведки, существует для еще одного важного объекта – химического предприятия "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Здесь также оккупанты заминировали объекты, готовя провокацию.

Напомним, на фоне угрозы теракта, который могут устроить россияне на предприятии "Крымский титан", глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко предупредила об угрозе из-за распространения облака ядовитых веществ на большое расстояние.

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