Разнесло полкухни: в Харькове от взрыва газового баллона в новогоднюю ночь пострадали мать с дочерью

Разнесло полкухни: в Харькове от взрыва газового баллона в новогоднюю ночь пострадали мать с дочерью

Женщины получили ожоги.

В Харьковской области 31 декабря в частном доме взорвался газовый баллон. В результате ожоги получили две женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Вчера, 31 декабря, в 20:14 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве 5-литрового газового баллона в городе Богодухов, Харьковской области.

В результате взрыва получили ожоги тела 69-летняя жена владельца домовладения и ее 46-летняя дочь. Их доставили в ожоговый центр Харькова.

Также взрывом повреждены внешние и внутренние конструкции дома. Пожара не было. Подразделения ГСЧС не задействовались. Причина взрыва устанавливается.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, во время которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.

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