Разница между боями в Авдеевке и Бахмуте: какую тактику и какие подразделения используют оккупанты

Во время наступления на Бахмут российские оккупанты использовали в основном "мясные штурмы вагнеровцами". При атаках на Авдеевку применяют уже линейные подразделения.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин.

"Соотношение с врагом: семь к одному. Нельзя его сравнивать с Бахмутом, потому что у Бахмута тоже было большое соотношение, но это были пехотные наступления, более таки "мясные штурмы" "вагнерами"... и контрактными уже работали по "Больным точкам" А здесь: линейные подразделения, механизированные бригады Российской Федерации плюс спецподразделения ГРУ... Но элита, что у них есть — они бросили то, что могли, на Авдеевку”, — подчеркнул Александр Бородин.

По его словам, в Бахмуте не использовалась в таком количестве техника, в большинстве ее пытались беречь и использовали пехотный наступательный потенциал.

"А здесь: большое использование техники, большое использование КАБ... FPV (дроны) — тоже очень серьезная работа ведется", — подчеркнул Бородин.

Напомним, что на Авдеевском направлении украинские воины продолжают ведение оборонной операции.

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