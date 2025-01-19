"Разница поразительная" – освобожденный из плена азовец рассказал, что увидел по возвращении в Украину

После освобождения из плена сперва все казалось идеальным, но со временем приходит понимание, что все не так здорово, как казалось, Поведение людей вокруг становится заметнее.

Об этом рассказал в интервью "Эспрессо.Запад" воин ОЗСП "Азов" из Львовщины Иван Сокаль, более двух лет находившийся в российском плену.

"Я думал, что буду плакать от радости. Но на самом деле все было иначе – в сером тоне. Я понял, что ничего не закончилось. Плен завершился, но впереди нас все равно ждет работа. Ситуация сейчас такая", – сказал Иван Сокаль.

Он подчеркнул, что сначала было приятно вернуться, но впоследствии он осознал, как сильно изменился.

"За время в плену эмоции почти исчезли. Я стал безэмоциональным. Позитив или негатив – все воспринимается одинаково", – добавил Иван Сокаль.

После ощущения эйфории на свободе со временем, через месяц-третий, к нему пришло понимание, что все не так здорово, как казалось.

"Поведение людей вокруг становится более заметным. Отношение меняется. Я вспоминаю, как в Мариуполе, даже имея возможность зайти в Интернет, видел, как люди относились к войне тогда. И как относятся сейчас. Эта разница поразительна: раньше люди делали больше, чем теперь", – объяснил он.

По словам бойца, находиться среди людей ему стало тяжело.

"Пытаюсь не задерживаться на одном месте, избегаю больших скоплений. После того, как столько времени провел с людьми в плену, они мне надоели. Я начал ненавидеть толпы", – сказал боец.

Не страшно ли снова идти на фронт: освобожденный из плена воин ответил

В то же время Иван Сокаль сказал, что нуждается в окружении, где есть люди, которые поддерживают его позицию и делают то дело, которое должны делать все.

"Трудно быть среди равнодушных гражданских. Хотя, конечно, не все такие. Есть много людей, которые начали помогать еще с 2014 года – волонтеры или просто делавшие, что могли. И они до сих пор помогают. Но есть и другие: те, кто в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, на волне хайпа что-то делал, а потом остановился", – заметил Иван Сокаль.

Сейчас процент людей, которые помогают, по его мнению, существенно снизился, а многие вообще отказались от этого дела.

"Часто слышу, как люди говорят, что они устали. Но они не понимают, насколько устали те военные, которые сейчас на передовой. Что им тогда сказать? Иногда ко мне подходят люди и спрашивают: "Зачем ты продолжаешь? ?" Я не отвечаю. С ними просто не о чем говорить. Я видел все, что происходило в Мариуполе: детей, разрушенные жизнь, и понимаю, что нужно работать дальше. Если опустим руки, все это продолжится и дальше.

Напомним, ранее офицер "Азова" ответил, как изменилась армия РФ за почти три года великой войны. Богдан Равликовский отметил, что за почти три года полномасштабной войны армия России претерпела изменения как в технологическом смысле, так и в отношении личного состава.

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