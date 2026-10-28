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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Разные взгляды": Зеленский рассказал о разногласиях с Трампом относительно окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев и администрация Дональда Трампа по-разному видят путь к завершению войны с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Зеленский рассказал о разногласиях с Трампом

Зеленский рассказал о разногласиях с Трампом / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил специфику отношений с Вашингтоном и разногласия в видении путей к завершению войны. Несмотря на совместное стремление к миру, подходы Киева и администрации США отличаются из-за глубокого понимания украинской стороной специфики государства-агрессора.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Sun.

Что пошло не так с Дональдом Трампом: заявление Зеленского

По словам президента, фундаментальное различие во взглядах между Украиной и США обусловлено разным восприятием российского руководства и общества.

Украина, имея общее прошлое и длительное соседство, гораздо глубже ориентируется в психологии врага, его мотивах и настоящих намерениях.

Зеленский подчеркнул, что партнерство с США остается крепким, но видение инструментов достижения справедливости не всегда совпадает.

«Мы с президентом Трампом на одной стороне, когда говорим о необходимости закончить эту российскую войну. Но мы видим разные инструменты для достижения этой цели. Моя философия в том, что Путин — глубоко советский человек и по своей реальности, и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединенные Штаты», — говорит Зеленский.

Он добавил, что США, учитывая глобальные вопросы безопасности, могут обсуждать с россиянами многие вопросы. Но именно украинцы понимают менталитет и Путина, и россиян, и российских военных, и гражданских.

«Когда они готовы что-то сделать, а когда боятся Путина, потому что знают, что могут попасть в тюрьму. Если они не пойдут убивать украинцев, Путин накажет их по-своему. Поэтому в некоторых вопросах президент Трамп поддерживал нас, а в других у нас разные взгляды», — добавил президент.

Трамп готовит встречу Зеленского и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о подготовке ко встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, вернувшись из штата Техас.

По словам американского президента, в вопросе урегулирования российско-украинской войны уже удалось добиться «существенного» и «значительного» продвижения, поэтому он рассчитывает провести соответствующие переговоры в скором времени.

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