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- Украина
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"Разные взгляды": Зеленский рассказал о разногласиях с Трампом относительно окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев и администрация Дональда Трампа по-разному видят путь к завершению войны с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский обозначил специфику отношений с Вашингтоном и разногласия в видении путей к завершению войны. Несмотря на совместное стремление к миру, подходы Киева и администрации США отличаются из-за глубокого понимания украинской стороной специфики государства-агрессора.
Об этом Зеленский заявил в интервью The Sun.
Что пошло не так с Дональдом Трампом: заявление Зеленского
По словам президента, фундаментальное различие во взглядах между Украиной и США обусловлено разным восприятием российского руководства и общества.
Украина, имея общее прошлое и длительное соседство, гораздо глубже ориентируется в психологии врага, его мотивах и настоящих намерениях.
Зеленский подчеркнул, что партнерство с США остается крепким, но видение инструментов достижения справедливости не всегда совпадает.
«Мы с президентом Трампом на одной стороне, когда говорим о необходимости закончить эту российскую войну. Но мы видим разные инструменты для достижения этой цели. Моя философия в том, что Путин — глубоко советский человек и по своей реальности, и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединенные Штаты», — говорит Зеленский.
Он добавил, что США, учитывая глобальные вопросы безопасности, могут обсуждать с россиянами многие вопросы. Но именно украинцы понимают менталитет и Путина, и россиян, и российских военных, и гражданских.
«Когда они готовы что-то сделать, а когда боятся Путина, потому что знают, что могут попасть в тюрьму. Если они не пойдут убивать украинцев, Путин накажет их по-своему. Поэтому в некоторых вопросах президент Трамп поддерживал нас, а в других у нас разные взгляды», — добавил президент.
Трамп готовит встречу Зеленского и Путина
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о подготовке ко встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, вернувшись из штата Техас.
По словам американского президента, в вопросе урегулирования российско-украинской войны уже удалось добиться «существенного» и «значительного» продвижения, поэтому он рассчитывает провести соответствующие переговоры в скором времени.