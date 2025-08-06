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- Украина
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Разоблачен агент, который помогал РФ прорываться в Покровск: что его мотивировало
В Украине задержан дежурный агент РФ, корректировавший удары врага по Покровску. За государственную измену ему грозит пожизненное заключение.
СБУ задержала дежурного агента российского ГРУ. Злоумышленник отслеживал для агрессора локации Сил обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском.
Об этом сообщает СБУ.
Детали об изменнике
Как отмечается, российские войска в Покровском районе планировали осуществление наступательных операций с использованием сверхтяжелых управляемых авиабомб и всех видов артиллерии.
Для реализации замысла разведка противника привлекла местного агента. Им оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, готовившийся к оккупации региона. Чтобы завербовать ценителя «русского мира», ГРУ привлекла его одноклассника, воюющего против Сил обороны на востоке Украины.
«Основной задачей агента был обход Покровска и близлежащей местности, фотографирование позиций украинских войск. Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов с боеприпасами украинских войск. Возвращаясь домой после разведвылазок, фигурант обобщал собранные данные в агентурный отчет для оккупантов», — рассказали в Службе.
Специалисты СБУ вовремя разоблачили деятельность агента, отследили его контакты с РФ и задержали. Что важно, удалось обеспечить безопасность локаций защитников Покровска.
В ведомстве отмечают, что во время обысков у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ в боевом подразделении Сил обороны, защищающего район Большого Бурлука, Харьковская область. Предателем оказался 26-летний украинец. Его недавно мобилизовали.
Как сообщили в СБУ, для сотрудничества использовали Telegram, который маскировался под поиск «легких заработков», чтобы завербовать мужчину. Мотивом измены стали финансовые проблемы: у мужчины были долги из-за азартных игр.
Мужчина находится под стражей. Он может провести за решеткой остальную жизнь.