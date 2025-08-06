Разоблачен агент, который помогал РФ прорываться в Покровск: что его мотивировало

Агент РФ, корректировавший удары по Покровску / © СБУ

Реклама

СБУ задержала дежурного агента российского ГРУ. Злоумышленник отслеживал для агрессора локации Сил обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском.

Об этом сообщает СБУ.

Детали об изменнике

Как отмечается, российские войска в Покровском районе планировали осуществление наступательных операций с использованием сверхтяжелых управляемых авиабомб и всех видов артиллерии.

Реклама

Для реализации замысла разведка противника привлекла местного агента. Им оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, готовившийся к оккупации региона. Чтобы завербовать ценителя «русского мира», ГРУ привлекла его одноклассника, воюющего против Сил обороны на востоке Украины.

«Основной задачей агента был обход Покровска и близлежащей местности, фотографирование позиций украинских войск. Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов с боеприпасами украинских войск. Возвращаясь домой после разведвылазок, фигурант обобщал собранные данные в агентурный отчет для оккупантов», — рассказали в Службе.

Специалисты СБУ вовремя разоблачили деятельность агента, отследили его контакты с РФ и задержали. Что важно, удалось обеспечить безопасность локаций защитников Покровска.

В ведомстве отмечают, что во время обысков у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с оккупантами.

Реклама

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ в боевом подразделении Сил обороны, защищающего район Большого Бурлука, Харьковская область. Предателем оказался 26-летний украинец. Его недавно мобилизовали.

Как сообщили в СБУ, для сотрудничества использовали Telegram, который маскировался под поиск «легких заработков», чтобы завербовать мужчину. Мотивом измены стали финансовые проблемы: у мужчины были долги из-за азартных игр.

Мужчина находится под стражей. Он может провести за решеткой остальную жизнь.