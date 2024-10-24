Разоблачен предатель, который помогал врагу прорвать оборону Мирнограда: подробности от СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента РФ в Донецкой области. Он помогал оккупантам в подготовке боевых операций по прорыву обороны Мирнограда на Покровском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задачу врага выполнял 25-летний местный безработный, которого дистанционно завербовала военная разведка РФ. Фигурант обходил город и его окрестности, где скрыто фиксировал локации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск.

Полученные разведданные агент мессенджером присылал "связному" – еще одному предателю, воюющему в рядах росгвардии на восточном фронте.

Кроме военных координат агент передавал геолокации энергообъектов, которые снабжают светом Покровский район.

Сотрудники СБУ установили местонахождение корректировщика и задержали его во время контрдиверсионных мер. У него изъят мобильный телефон с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу врага.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда регулярно оставлял свои прокремлевские комментарии в чатах российских Телеграмм-каналов.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, российские агенты готовили кровавый теракт в Киеве. СБУ и Нацполиция задержали двух вражеских приспешников, которые хотели убить больше гражданского населения столицы в одном месте. Теракт был спланирован военной разведкой РФ и все для того, чтобы посеять панику среди граждан Украины. Кем оказались злоумышленники и что им грозит за сотрудничество с врагом – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

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