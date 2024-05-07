Разоблачена группа, которая хотела убить Зеленского: "крысы" – из близкого окружения

На президента Украины Владимира Зеленского и руководителей силовых структур Украины уже не раз готовили покушения. В этот раз готовились к убийству действительно несколько месяцев, а сливали инфу из ближайшего окружения. Убрать Зеленского, Малюка и Буданова должны были на инаугурацию Путина 7 мая.

Все детали масштабного разоблачения и кто эти люди из окружения Зеленского, под видом надежного тыла разработавшие план дерзкого убийства – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новое покушение на руководство страны

Просто накануне дня инаугурации Путина 7 мая контрразведка СБУ накрыла масштабную подготовку к убийству Зеленского, главы СБУ Малюка и главы ГУР Буданова. Спецоперацией прямо из Москвы руководила ФСБ. К слову, Буданова должны были убрать на Пасху, детали срыва этого замысла россиян уже рассекретили в СБУ. Также удалось перехватить разговор, когда куратор раздавал задачи "крысам".

Кто оказался предателем из окружения Зеленского

И здесь, самое интересное. Как те дроны, и не только, должны были попасть на оговоренную точку. Все это добро прямо в руки врагу передал крысу, приближенную к окружению Президента. Один из полковников Управления государственной охраны лично перевез все необходимое для теракта. И он уже во всем сознался.

В СБУ также назвали кураторов спецоперации по ликвидации руководства страны. Это Максим Мишустин, Дмитрий Перлин и Алексей Корнев. В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", завербованных еще до полномасштабного вторжения России. К тому времени ими "занимался" его коллега Алексей Корнев. А перед началом полномасштабной войны Корнев маскировался как мог и провел ряд законспирированных встреч с этим же полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за границей обычно передавались средства для агентов.

Полковник также в деталях "слил", что и как планировалось и кто еще причастен к покушению на Зеленского. И признался, что он не один, в сговоре находился еще один полковник Управления государственной охраны.

Как удалось задержать предателей

Чтобы задержать предателей, СБУ держала эту спецоперацию по разоблачению под семью замками, чтобы информация не утекла, руководил задержаниями лично глава ведомства Василий Малюк.

"О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры.

Покушения на Зеленского за март 2024 года

Подозреваемые уже под стражей, всем им грозит пожизненное лишение свободы. Но напомним, что убить Зеленского пытались уже раз 10. С последнего – опасный инцидент произошел в Одессе во время визита Зеленского. 6 марта российская ракета попала в 500 метрах от кортежа президента. Тогда глава государства направлялся на встречу с греческой делегацией. Был там и премьер Греции – на секунду страны НАТО. А 18 марта сеть разорвала и другая новость. Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ готовило новое покушение на Зеленского. Для этого российская разведка завербовала гражданина Польша Павела К., собиравшего информацию об аэропорте в городе Ряшев. Именно оттуда Зеленский летает на международные встречи по всему миру.

Громкое задержание злоумышленника польскими коллегами тогда прокомментировали и в СБУ. Там говорят, что они работали и обнаружили наводчика вместе с поляками. Сейчас подонок был задержан. Ему грозит срок в польской тюрьме.

Что о покушениях говорит именно Зеленский

Ранее у Зеленского спрашивали, как ему удается держаться, когда вся российская силовая машина работает, в том числе и на его уничтожение. Президент тогда отшутился. Говорит, ему докладывали о таком количестве покушений, что реагировать на них нет времени.

Но в условиях военного времени Офис президента на Банковой превратился в крепость. Все щели там охраняют, а окна заставлены импровизированными баррикадами. На входах и на выходах стоят этакие маленькие блокпосты. Один из помощников Зеленского рассказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений. Известно также, что в августе 2023 года в СБУ заявили, что предупредили сговор с целью ликвидации Зеленского путем авиаудара по южному мосту Николаева во время одной из поездок президента на Юг.

Тогда же на это отреагировали и в американском Госдепе. Его спикер подтвердил, что Вашингтон постоянно фиксирует шпионскую деятельность РФ с целью уничтожения политического руководства Украины и в США не против, чтобы Киев уничтожал отвечающих за это людей. Пытались убить Зеленского и до его президентства.

Об этом в свое время рассказал бывший украинский разведчик Валерий Кур. По его словам, на Зеленского уже было совершено покушений не меньше, чем на знаменитого кубинского лидера Кастро. Впервые убить еще будущего президента хотел путинский наместник Чечни Рамзан Кадыров за шутку о нем. Еще одна команда убить Зеленского поступила из России, когда тот заявил, что не пойдет на уступки интересам Украины, не пойдет на поводу Кремля и не будет выполнять Минские соглашения так, как их толкуют в Москве.

Ранее полковник ВСУ оценил операцию по срыву покушения на Зеленского.

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