Разоблачена коррупционная схема при создании системы "Дзвін": сколько денег потеряно

Речь идет о контракте Минобороны 2016 года с обществом, не имеющим опыта создания ни систем управления войсками, ни специализированного ПО.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили хищение бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін". Из-за этой схемы государство потеряло более 246 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

По данным следствия, Министерство обороны Украины в 2016 году заключило контракт на разработку системы "Дзвін" с обществом, которое не имело опыта создания ни систем управления войсками, ни специализированного программного обеспечения.

За четыре года опытно-конструкторской работы 13 раз была незаконно изменена техническая задача на построение системы. Поэтому стоимость работ выросла на 300 млн грн, а функционал системы уменьшился в десятки раз.

Отмечается, что только на безосновательную корректировку документации было израсходовано более 115 млн грн.

Антикоррупционные органы выяснили, что разработанная система вообще не отвечает технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами.

Сообщается, что детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию. Так, причастные к схеме начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта. Когда началось расследование, эти лица ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, чтобы сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако доработка системы "Дзвін" невозможна из-за фундаментальных ошибок в архитектуре.

В САП назвали подозреваемых в коррупционной схеме:

бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;

экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;

экс-начальник Управления по развитию автоматизации Генштаба ВСУ, полковник;

директор частного общества – главный исполнитель контракта.

Их действия квалифицированы как присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Досудебное расследование продолжается.

К слову, ранее правоохранители из Бюро экономической безопасности обнаружили "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны.