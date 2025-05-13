Разоблачена преступная организация, которая занималась секс-эксплуатацией женщин: детали схемы

Преступная группа, которая вербовала женщин для секс-эксплуатации

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Полицейские разоблачили преступную организацию, которая вербовала и шантажировала молодых женщин для сексуальной эксплуатации в Украине и за рубежом. Одиннадцати фигуранты сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали схемы вербовки женщин для сексуальной эксплуатации

Как установили правоохранители, девушек 18-25 лет нанимали за высокую оплату для сопровождения мужчин на публичных мероприятиях. Когда несколько таких встреч происходило беспроблемно и потерпевшие теряли бдительность, злоумышленники давали им новых «клиентов», которые платили организаторам за сексуальные услуги и принужденно вступали с женщинами в половые отношения.

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Преступная группа, которая вербовала женщин для секс-эксплуатации

"Если же потерпевшая не соглашалась на такой формат сотрудничества – ее фото с анкетными данными выкладывали в закрытый телеграмм-канал по предоставлению сексуальных услуг, на который подписано 60 тысяч пользователей. Для удаления анкеты нужно было продолжать сотрудничать с преступной организацией на их условиях", – отметили в сообщении.

Преступная группа, которая вербовала женщин для секс-эксплуатации

Сделка действовала во всех крупных областных центрах Украины и Польши. Такой "бизнес" приносил организаторам минимум пять миллионов гривен в месяц.

Преступная группа, которая вербовала женщин для секс-эксплуатации

Преступная группа, которая вербовала женщин для секс-эксплуатации

"По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали по меньшей мере 50 украинских девушек", - констатировали в ведомстве.

Преступная группа, которая вербовала женщин для секс-эксплуатации

Преступная группа, которая вербовала женщин для секс-эксплуатации

Фигуранты дела возбудили ряд статей Уголовного кодекса Украины. Подозрение по ряду статей получили два организатора, два соорганизатора и 7 участникам преступной организации.

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Преступная группа, которая вербовала женщин для секс-эксплуатации

Не первый случай

Как стало известно ранее, в Киевской области разоблачили 50-летнего мужчину, который вербовал украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Сутенер подыскивал женщин, которые находились в затруднительном материальном положении, предлагая им работу в одной из стран Европы. Там они должны были участвовать в откровенных фотосессиях. За это им обещали высокую з/п, которая варьировалась от 7000 до 10 000 евро в месяц.

В свою очередь, по устной договоренности, «работодатель» должен получать от их прибыли определенный процент. Зато уже по факту выезда из Украины женщин сообщали, что кроме фотосессий они должны предоставлять услуги сексуального характера.

Напомним, в январе зафиксировали очередное подобное преступление. Так, на границе был задержан микроавтобус, в котором находились женщины, которых планировали вывезти за границу с целью продажи в сексуальное рабство.

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