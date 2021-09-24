Разоблачена схема торговли углем с боевиками на 1,5 млрд: арестованного фигуранта обвиняют в госизмене

Разоблачена схема торговли углем с боевиками на 1,5 млрд: арестованного фигуранта обвиняют в госизмене

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

Правоохранители в ходе расследования преступной схемы содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем организации гражданами Украины поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн уведомили о подозрении одного из ее участников.

Об этом в пятницу, 24 сентября, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Эти преступления происходили в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти РФ, которые были заинтересованы в экономическом развитии террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Цель - ослабление государственной и экономической безопасности нашего государства, получение более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины", — написала она на своей странице в Facebook.

Так, лицо, которое обеспечивало поставки угля с временно оккупированных территорий и создавало условия для заключения госпредприятием Украины прямых контрактов с т.н. "ЛНР" и "ДНР" уведомлено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

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Венедиктова отметила, что, по данным следствия, этот человек длительное время связан с угольным бизнесом, был одной из ключевых связных звеньев схемы. Он непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, отчитывался "кураторам" этого процесса с украинской и российской стороны.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

"Совершенно очевидно, что вопросы поставок угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах - обязательно установит следствие", — заявила Венедиктова.

Досудебное расследование продолжается, устанавливают всех участников преступной схемы.

Напомним:

В начале года были опубликованы записи с голосом нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Из этих записей следует, что с июня 2014 года Медведчук мог влиять на поступки пятого президента. От его имени вел переговоры с боевиками и организовывал коррупционные схемы с поставками в Украину угля из оккупированных территорий. Благодаря этому Медведчук получил долю нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

В свою очередь министр энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан рассказал, действительно ли Украина покупала уголь у боевиков. Он уверяет, что после того, как оккупанты разбомбили железнодорожный узел Дебальцево в июле 2014 года, поставлять уголь с ОРДЛО стало физически невозможно.

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