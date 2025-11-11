- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 416
- Время на прочтение
- 2 мин
Разоблачение коррупции в энергетике: НАБУ ошарашило суммой, которую изъяло во время обысков
Изъятые миллионы долларов являются оборотными средствами преступной организации, которая злоупотребляла влиянием на «Энергоатом».
Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что во время масштабной антикоррупционной операции в сфере энергетики детективы бюро совместно с работниками САП изъяли более 4 млн долл. по результатам обысков.
Об этом Абакумов рассказал в эфире программы «УП.Чат», информирует «Украинская правда».
По словам руководителя группы детективов, изъятые средства были найдены в помещениях членов преступной организации.
«Это средства, которые найдены непосредственно у участников преступной организации, которые на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, часть продолжается. На некоторых еще изымаются средства. Сейчас мы видим там уже более 4 млн долларов (изъято). Если я не ошибаюсь, это по местам проживания различных участников преступной организации мы выявили», — рассказал Абакумов.
Он отметил, что найденные деньги являются оборотными средствами «преступной организации», которые распределялись в соответствии с указаниями ее руководителей.
Объясняя маркировку на пачках с долларовыми купюрами, руководитель группы детективов уточнил, что речь идет о стандартной упаковке, которую применяет Федеральный резервный банк США при выдаче наличных.
«То есть, это свидетельствует о том, что средства в таком виде были проданы Соединенными Штатами Америки кому-то — это может быть банк в Европе, банк в любой части мира. И они, не распаковываясь, прибыли в Украину, где были выданы кому-то, или были в Европе выданы, а затем завезены сюда в таком формате», — объяснил Абакумов.
Он также акцентировал, что банковская система в мире не всегда эффективно отслеживает информацию со штрих-кодов на денежных упаковках, из-за чего сложно установить точное происхождение этих средств.
Напомним, 10 ноября СМИ сообщили об обысках НАБУ у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции (экс-министра энергетики) Германа Галущенко и на предприятии «Энергоатом». Медиа также информировали о побеге Миндича за несколько часов до начала обысков.
В тот же день в НАБУ сообщили, что совместно с САП проводят масштабную операцию «Мидас», направленную на разоблачение коррупционных злоупотреблений в сфере энергетики. Следователи обнаружили разветвленную схему влияния на государственные стратегические предприятия, в частности на «Энергоатом».
НАБУ обнародовало часть аудиоматериалов, касающихся этого дела.
«Энергоатом» обнародовал заявление относительно обвинений в коррупции, связанных с работниками компании. Наблюдательный совет намерен созвать специальное заседание, чтобы инициировать независимую проверку соответствующих операций; предоставить комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании.