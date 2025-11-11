Разоблачение коррупции в энергетике: НАБУ ошарашило суммой, которую изъяло во время обысков

Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов / © YouTube/НАБУ

Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что во время масштабной антикоррупционной операции в сфере энергетики детективы бюро совместно с работниками САП изъяли более 4 млн долл. по результатам обысков.

Об этом Абакумов рассказал в эфире программы «УП.Чат», информирует «Украинская правда».

По словам руководителя группы детективов, изъятые средства были найдены в помещениях членов преступной организации.

«Это средства, которые найдены непосредственно у участников преступной организации, которые на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, часть продолжается. На некоторых еще изымаются средства. Сейчас мы видим там уже более 4 млн долларов (изъято). Если я не ошибаюсь, это по местам проживания различных участников преступной организации мы выявили», — рассказал Абакумов.

Он отметил, что найденные деньги являются оборотными средствами «преступной организации», которые распределялись в соответствии с указаниями ее руководителей.

Объясняя маркировку на пачках с долларовыми купюрами, руководитель группы детективов уточнил, что речь идет о стандартной упаковке, которую применяет Федеральный резервный банк США при выдаче наличных.

«То есть, это свидетельствует о том, что средства в таком виде были проданы Соединенными Штатами Америки кому-то — это может быть банк в Европе, банк в любой части мира. И они, не распаковываясь, прибыли в Украину, где были выданы кому-то, или были в Европе выданы, а затем завезены сюда в таком формате», — объяснил Абакумов.

Он также акцентировал, что банковская система в мире не всегда эффективно отслеживает информацию со штрих-кодов на денежных упаковках, из-за чего сложно установить точное происхождение этих средств.

Напомним, 10 ноября СМИ сообщили об обысках НАБУ у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции (экс-министра энергетики) Германа Галущенко и на предприятии «Энергоатом». Медиа также информировали о побеге Миндича за несколько часов до начала обысков.

В тот же день в НАБУ сообщили, что совместно с САП проводят масштабную операцию «Мидас», направленную на разоблачение коррупционных злоупотреблений в сфере энергетики. Следователи обнаружили разветвленную схему влияния на государственные стратегические предприятия, в частности на «Энергоатом».

НАБУ обнародовало часть аудиоматериалов, касающихся этого дела.

«Энергоатом» обнародовал заявление относительно обвинений в коррупции, связанных с работниками компании. Наблюдательный совет намерен созвать специальное заседание, чтобы инициировать независимую проверку соответствующих операций; предоставить комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании.