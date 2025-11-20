- Дата публикации
Разоблачены новые схемы побега военнообязанных за границу: что известно об организаторах
Правоохранители в нескольких областях Украины разоблачили и задержали лиц, наладивших незаконные каналы выезда мужчин призывного возраста за пределы страны.
Общая операция Национальной полиции и Службы безопасности Украины позволила заблокировать ряд схем нелегальной переправки военнообязанных через государственную границу. Злоумышленники действовали в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
За свои "услуги" организаторы требовали 3 000, 15 000 тысяч долларов и 100 000 гривен. Трем фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы.
Киевщина
В Киевской области правоохранители задокументировали деятельность жителя Днепра, который вместе с сообщником обеспечивал незаконное пересечение границы за 15 тысяч долларов. Фигурант перевозил клиентов своим автомобилем в приграничные районы Одесщины и лично показывал маршрут нелегального перехода.
Одесщина
В Одесской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили 44-летнего жителя региона, который уже имел судимости и организовал канал побега в Молдову. При этом мужчина координировал схему прямо из следственного изолятора. Клиентам он предлагал дистанционную помощь стоимостью около 3 тысяч долларов.
Днепропетровщина
Еще одну схему разоблачили в Днепропетровской области. Там 45-летний местный житель предлагал военнообязанным приобрести фальшивые документы для отсрочки от мобилизации. За 100 тысяч гривен он обещал оформить фальшивые справки об инвалидности, документы по уходу за больными родственниками и другие медицинские бумаги, необходимые для представления в ТЦК и СП.
«Всем трем злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества», — сообщили в полиции.
