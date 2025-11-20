Разоблачены новые схемы побега военнообязанных за границу: что известно об организаторах

Задержанные фигуранты

Общая операция Национальной полиции и Службы безопасности Украины позволила заблокировать ряд схем нелегальной переправки военнообязанных через государственную границу. Злоумышленники действовали в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

За свои "услуги" организаторы требовали 3 000, 15 000 тысяч долларов и 100 000 гривен. Трем фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы.

Деньги, обнаруженные у организаторов схемы

Киевщина

В Киевской области правоохранители задокументировали деятельность жителя Днепра, который вместе с сообщником обеспечивал незаконное пересечение границы за 15 тысяч долларов. Фигурант перевозил клиентов своим автомобилем в приграничные районы Одесщины и лично показывал маршрут нелегального перехода.

Одесщина

В Одесской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили 44-летнего жителя региона, который уже имел судимости и организовал канал побега в Молдову. При этом мужчина координировал схему прямо из следственного изолятора. Клиентам он предлагал дистанционную помощь стоимостью около 3 тысяч долларов.

Днепропетровщина

Еще одну схему разоблачили в Днепропетровской области. Там 45-летний местный житель предлагал военнообязанным приобрести фальшивые документы для отсрочки от мобилизации. За 100 тысяч гривен он обещал оформить фальшивые справки об инвалидности, документы по уходу за больными родственниками и другие медицинские бумаги, необходимые для представления в ТЦК и СП.

«Всем трем злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества», — сообщили в полиции.

