Разоблачены пять человек, которые по заказу РФ поджигали авто военных (фото)

В Украине правоохранители разоблачили пятерых человек, которые выполняли поджоги по заказу России. Они поджигали машины военных и административные здания, пытаясь заработать быстрые деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ноябре 2024 года житель Киева получил предложение поджечь автомобиль военнослужащего через Telegram за 1000 долларов. Он привлек знакомого, и вместе они подожгли автомобиль в районе станции метро "Академгородок".

В августе 2024 года в Полтавской области девушка также получила подобное предложение через Telegram. Она поджигала автомобиль военнослужащего, припаркованного у ее дома.

Поджигатели авто/фото: Офис генпрокурора

Поджигатели авто/фото: Офис генпрокурора

В ноябре и декабре 2024 года в Закарпатье двое мужчин подожгли административное здание и генератор в Мукачевском районе. Заказчики обещали им вознаграждение за выполненное задание. Несмотря на поджог, значительных повреждений удалось избежать.

Последствия поджога/фото: Офис генпрокурора

Последствия поджога/фото: Офис генпрокурора

Палии записывали свои действия на видео, которое посылали заказчикам в качестве подтверждения выполнения задания. Все пятеро были задержаны и им инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины и уничтожение имущества путем поджога.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести будущие 10 лет за решеткой.

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