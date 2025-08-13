Разоблачены сотни пользователей, которые скупали билеты на поезда "Укрзализныци"

Укрзализныця / © ТСН

"Укрзализныця" сообщила о новых результатах усиленного контроля онлайн-продажи билетов на внутренние маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ в соцсети Facebook.

Только за неделю с 4 по 10 августа компания заблокировала 271 аккаунт пользователей, которые пытались обойти правила и осуществляли подозрительную активность. Всего с марта заблокировано уже 3806 таких учетных записей.

Нарушители использовали различные схемы: создавали много связанных аккаунтов для массовых покупок, бронировали билеты без оплаты, покупали проездные на разные фамилии и намеренно перегружали систему постоянными поисками. Некоторые блокировали места на 15 минут сотни раз подряд, не завершая операцию, другие — пытались прикрывать спекуляцию вымышленными благотворительными целями.

Среди показательных случаев — пользователь, который создал восемь подряд связанных аккаунтов, и другой, который бронировал билеты 134 раза, но ни одного не оплатил. Один из заблокированных приобрел более 200 билетов, объясняя это организацией детских поездок, но проверка не подтвердила никакого сотрудничества с официальными учреждениями.

Для борьбы со спекулянтами Укрзализныця усилила идентификацию клиентов, внедрила антифрод-системы и современные предохранители, в частности CAPTCHA для выявления ботов. Также компания работает с крупными агентами продаж, чтобы блокировать сторонние программы, которые пытаются отслеживать наличие билетов.

УЗ напоминает: приложение предназначено для индивидуальных поездок пассажиров и семей. Для групповых перевозок, особенно детских, действует отдельный сервис с прозрачным рассмотрением заявок. Несмотря на приоритет для льготных категорий, из-за дефицита подвижного состава удовлетворить все запросы невозможно.

Компания уверяет, что в случае ошибочной блокировки готова оперативно ее отменить.

Напомним, с 1 августа 2025 года верификация через Дія.Підпис при покупке билетов через приложение «Укрзализныця» будет действовать не для пяти, а только для трех поездов: №29/30 Киев — Ужгород, №12 Львов — Одесса и №27/28 Киев — Чоп.