Разогреет до +22 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

Погода в Украине в начале последнего месяца весны будет с температурными колебаниями от ночных заморозков по большей части территории до незначительного дневного потепления.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

1 мая ночью еще холодно, +1+4 градуса, заморозки еще будут держаться.

Дневная температура воздуха в пятницу составит +8+11 градусов, на юге и северо-западе +10+13 градусов.

Дожди пройдут местами на севере, в центре и востоке Украины. На западе и юге без существенных осадков.

Погода в Киеве 1 мая

В Киеве 1 мая местами возможен небольшой дождь, днем температура воздуха будет около +10 градусов.

«2-3 мая максимальная температура в Украине будет +12+16 градусов, а на западе кое-где +18+22 градусов. Начало следующей недели подарит Украине роскошную погоду, по-настоящему теплую и солнечную», — добавила она.

Напомним, сегодня Украину накрыл снег — его фиксируют в Киеве, области и Полтавской области.

Апрель завершается значительным похолоданием с ночными заморозками, которые охватят большинство областей Украины. По прогнозам, температурные показатели начнут постепенно расти только с началом мая.

