В Мелитопольском районе Запорожской области убит коллаборант.
Его взорвали в автомобиле.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь".
Главу оккупационной администрации поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушка взорвали в собственном автомобиле сегодня, 24 августа, утром.
Коллаборант с момента оккупации добровольно пошел служить к захватчикам, сделав "сногсшибательную карьеру от тамады и сотрудника ДК, до руководителя громады".
В последние дни Сушко стал слишком активно готовиться к проведению псевдореферендума, заставляя местных жителей угрозами участвовать в фейковом шоу, за что и, по-видимому, поплатился жизнью.
Окупанты подтверждают, что Сушка взорвали в машине, и он в критическом состоянии находился в больнице. Впоследствии стало известно, что коллаборант таки отправился на концерт к Кобзону.
Местные партизаны сообщают, что будут уничтожать всех коллаборантов и предателей.
Напомним, во время атаки ВСУ по одной из военных баз россиян в оккупированном Мелитополе было уничтожено много военной техники и членов личного состава врага.
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