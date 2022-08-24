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Разорвало от любви к России: в Запорожье взорвали гауляйтера Михайловки

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Разорвало от любви к России: в Запорожье взорвали гауляйтера Михайловки

В Мелитопольском районе Запорожской области убит коллаборант.

Его взорвали в автомобиле.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Главу оккупационной администрации поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушка взорвали в собственном автомобиле сегодня, 24 августа, утром.

Коллаборант с момента оккупации добровольно пошел служить к захватчикам, сделав "сногсшибательную карьеру от тамады и сотрудника ДК, до руководителя громады".

В последние дни Сушко стал слишком активно готовиться к проведению псевдореферендума, заставляя местных жителей угрозами участвовать в фейковом шоу, за что и, по-видимому, поплатился жизнью.

Окупанты подтверждают, что Сушка взорвали в машине, и он в критическом состоянии находился в больнице. Впоследствии стало известно, что коллаборант таки отправился на концерт к Кобзону.

Местные партизаны сообщают, что будут уничтожать всех коллаборантов и предателей.

Напомним, во время атаки ВСУ по одной из военных баз россиян в оккупированном Мелитополе было уничтожено много военной техники и членов личного состава врага.

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