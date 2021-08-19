Разорванная футболка и пощечина: в Бердянске охранник ночного клуба жестоко избил женщину (видео)

У сотрудника заведения и посетительницы произошел конфликт.

В курортном Бердянске у охранника одного из клубов произошел конфликт с женщиной. В результате чего мужчина несколько раз ударил ее по лицу.

Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.

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На ролике видно, как на входе в ночное заведение стоят посетители и охранники, один из которых поправляет, по всей видимости, разорванную футболку.

В это время посетительница клуба что-то говорит мужчине. Однако он не реагирует. Тогда женщина взяла его рукой за лицо и вернула к себе. Он оттолкнул гражданку, после чего та дала ему пощечину. Уже позже сотрудник заведения несколько раз ударил женщину.

В комментариях к публикации у пользователей мнения разделились. Одни говорят, что гражданка вела себя вызывающе, другие — что мужчине нужно было контролировать свои эмоции.

Как бы там ни было, поднимать руку на девушку — это низость.

Очень хорошо понимаю такие ситуации, но надо все же отдавать себе отчет. Ведь можно и словами объяснить.

Ну, вообще-то, она первая полезла. Она тоже не имела никакого права распускать руки.

Напомним, что в Днепре в салоне троллейбуса подрались пассажиры. Причиной конфликта стало то, что один из мужчин ударил по лицу женщину.

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