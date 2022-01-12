Разорванный автомобиль повис на отбойнике: в Харькове в ДТП погибли трое взрослых и травмировались двое детей

Столкнулись два автомобиля.

В Харькове на окружной дороге произошло смертельное ДТП в результате которого погибли три человека.

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Об этом сообщает ТРУХА.

ДТП произошло на повороте на Черкасскую Лозовую. Столкнулись два авто.

В результате такси 30-40 влетело в отбойник и повисло. Погибли три человека, еще двое детей, находившиеся на момент столкновения в автомобилях, (остались сиротами), получили травмы разной степени тяжести.

"Двое детей – мальчик и девочка – госпитализированы. Два-три года им. Погибшие – взрослые. Женщина и двое мужчин", — рассказал руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашта.

Напомним, что в жутком ДТП в Мелитополе вместе с мужем погибла юрист Центра БВПД.

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