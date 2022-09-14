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Разорванный на части скот разбросало по полю: на Херсонщине оккупанты убили с десяток коров (видео)

Разорванный на части скот разбросало по полю: на Херсонщине оккупанты убили с десяток коров (видео)

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Разорванный на части скот разбросало по полю: на Херсонщине оккупанты убили с десяток коров (видео)

скриншот с видео

Так выглядит "русский мир" в селе.

В поселке Высокополье на Херсонщине оккупанты ограбили солнечную электростанцию и убили с десяток скота, который пасся поблизости.

Жуткие кадры опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На ролике виден разбросанный по территории скот, некоторых из животных разорвало на части.

Внимание, контент с чувствительным содержимым!

"Руцкемир пришел освобождать. Высокополье. Херсонщина. Последствия оккупации. Убит скот вокруг разрушенной и разграбленной солнечной электростанции", — говорится в сообщении СтратКома.

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