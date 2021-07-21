Разорвать отношения с пластиковым пакетом: в украинских соцсетях запустили экологический флешмоб

Пользователи оповещают своих друзей и подписчиков — они с пластиком больше "не пара", поэтому отказываются им пользоваться.

Разорвать отношения с пластиковым пакетом! Такой флешмоб активно распространяется в социальных сетях украинцев.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Запустило флешмоб Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Его глава Роман Абрамовский на своей странице в Facebook написал — токсичные отношения нужно разрывать быстро и без всякого сожаления. Все для того, чтобы таким образом привлечь внимание к теме отказа от использования пластиком в быту.

Присоединиться к флешмобу очень просто. Нужно добавить в друзья фановый аккаунт "Пакетик Пластиковый". Сделать пост в формате "Жизненное событие" на Facebook с хэштегом #розриваю_стосунки_з_пакетиком, и поставить на аватар рамку "Разрываю отношения с пакетиком".

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило флешмоб "Разрываю отношения с Пакетиком"

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