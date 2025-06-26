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- Украина
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Разовые выплаты ко Дню Независимости Украины: как подать заявление
Выплаты предоставляются автоматически или по обращению — в зависимости от ситуации.
Украинцы могут оформить денежную помощь ко Дню Независимости. До 24 августа государство выплачивает разовую денежную помощь людям, которые имеют определенный статус.
В частности, заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как это сделать онлайн:
На веб-портале Пенсионного фонда авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти».
В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины».
Заполните онлайн-форму заявления на экране: укажите общие данные о себе (паспортные и адресные данные), добавьте реквизиты счета в банке. Обратите внимание на подсказки, которые дает система, и заполните все обязательные поля (отмеченные звездочкой).
Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции «Добавить файл» прикрепите сканированные копии документов, подтверждающих право на назначение выплаты. Согласите передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку «v», и нажмите кнопку «Сформировать заявление».
Проверьте данные сформированного заявления и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
С результатом рассмотрения заявления о назначении выплаты можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».
Пенсионеры, имеющие право на выплату, получат средства в августе вместе с пенсией. Обращаться за выплатой не нужно.
Если человек не пенсионер, но проходит службу или работает — средства перечисляются на счет воинской части или организации на основании заявки работодателя.
Размер выплат
Лица с инвалидностью в результате войны:
I группа — 3 100 гривен
II группа — 2 900 гривен
III группа — 2 700 гривен
Лица с особыми заслугами перед родиной — 3 100 гривен. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные лагерей, дети, рожденные в местах принудительного содержания — 1 тысяча гривен.
Члены семей погибших защитников и защитниц Украины, ветеранов войны, жертв нацизма — 650 гривен. Участники войны, бывшие узники лагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков — 450 гривен.
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