Разовые выплаты ко Дню Независимости Украины: как подать заявление

В 2025 году можно оформить денежную помощь ко Дню Независимости

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Украинцы могут оформить денежную помощь ко Дню Независимости. До 24 августа государство выплачивает разовую денежную помощь людям, которые имеют определенный статус.

В частности, заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как это сделать онлайн:

На веб-портале Пенсионного фонда авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти».

В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины».

Заполните онлайн-форму заявления на экране: укажите общие данные о себе (паспортные и адресные данные), добавьте реквизиты счета в банке. Обратите внимание на подсказки, которые дает система, и заполните все обязательные поля (отмеченные звездочкой).

Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции «Добавить файл» прикрепите сканированные копии документов, подтверждающих право на назначение выплаты. Согласите передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку «v», и нажмите кнопку «Сформировать заявление».

Проверьте данные сформированного заявления и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатом рассмотрения заявления о назначении выплаты можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

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Пенсионеры, имеющие право на выплату, получат средства в августе вместе с пенсией. Обращаться за выплатой не нужно.

Если человек не пенсионер, но проходит службу или работает — средства перечисляются на счет воинской части или организации на основании заявки работодателя.

Размер выплат

Лица с инвалидностью в результате войны:

I группа — 3 100 гривен

II группа — 2 900 гривен

III группа — 2 700 гривен

Лица с особыми заслугами перед родиной — 3 100 гривен. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные лагерей, дети, рожденные в местах принудительного содержания — 1 тысяча гривен.

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Члены семей погибших защитников и защитниц Украины, ветеранов войны, жертв нацизма — 650 гривен. Участники войны, бывшие узники лагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков — 450 гривен.

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