Разозлился, что разбудил: в Одесской области мужчина зарезал своего товарища

В одном из населенных пунктов Таировской поселковой громады мужчина убил своего товарища.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции №2.

Досудебным расследованием установлено, что 30-летний мужчина со своей 33-летней подругой пришли к 39-летнему знакомому, где употребляли алкогольные напитки. После полуночи хозяин ушел отдыхать, а гости продолжили посиделки на кухне.

"Когда женщина на непродолжительное время отлучилась из квартиры по своим делам, мужчина, прихватив с собой выпивку, закуску, столовые приборы, направился в спальную комнату хозяина, чтобы продлить с ним застолье и разбудил его. Возмущенный этим мужчина начал ругаться на гостя, а тот схватил нож и ударил им хозяина в спину. После совершенного злоумышленник позвонил на спецлинию "102" и сообщил об убийстве", — рассказали в полиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по делу завершено и обвинительный акт направлен в суд. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина убил свою жену.

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