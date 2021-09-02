Разрабатывали рекламу для "квазиреспублик" и "Единой России" в оккупированном Крыму: СБУ разоблачила агентство

Разрабатывали рекламу для "квазиреспублик" и "Единой России" в оккупированном Крыму: СБУ разоблачила агентство

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили рекламное агентство , которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "Л/ДНР" и оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

"Фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. "Среди" архивов "агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко "и т.д.", — рассказали в СБУ.

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В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с агитацией за партию "Единая Россия" на оккупированном полуострове, которая содержала лозунги "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава Республики Крым. Крым новых возможностей".

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним:

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины прекратили разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Также украинская прокуратура сообщила о подозрении генерал-полковникУ Вооруженных сил России, советнику министра обороны Сергею Шойгу. Речь идет о подозрении в пособничестве оккупации Крыма и подстрекательстве к государственной измене украинских морских пехотинцев в 2014 году.

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