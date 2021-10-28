Разработчик фейковой "Дії" будет стажироваться в Минцифре: ему поручат несколько социальных проектов

21-летний парень поработает в министерстве до времени вынесения ему судебного приговора.
В четверг, 28 октября, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил молодому человеку, создавшему фейковое приложение "Дія", поработать в ведомстве над несколькими социальными проектами.
Об этом глава Минцифры написал в своем Telegram-канале.
По его словам, 21-летний парень оказался "немного застенчивым, но очень умным, начитанным". "Уже успел поработать арбитражником, умеет программировать и сам собирает весь дизайн в Figma", — отметил министр.
Во время встречи в министерстве ему предложили до вынесения приговора судом поработать над несколькими социально значимыми проектами и "показать себя".
“Среди первых задач – сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифры куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его возможности в нужное русло”, — сообщил министр.
Отдельно Федоров призвал украинцев больше ничего не подделывать, потому что "этот канал попадания в Минцифру больше не работает".