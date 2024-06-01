Разрешение бить по территории РФ: эксперт спрогнозировал, чего ожидать в ближайшее время

ВСУ могут достать теми видами вооружения, которые есть, в 50-километровую зону.

После разрешения западными союзниками Украины бить иностранным оружием по территории РФ, украинские войска могут ударить по скоплению врага уже в ближайшее время.

Об этом заявил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Я думаю, как минимум, стоит ждать в ближайшие часы, не дни, ударов по скоплению врага в Белгородской и Курской областях. Они формируют свои группировки в 10-15 км от границы. Надо им продемонстрировать, что так они вести себя больше не смогут .Я думаю, что так и будут действовать наши Силы обороны", — сказал он.

Мусиенко отметил, что ВСУ могут достать теми видами вооружения, которые есть, в 50-километровую зону, и на первом этапе этого достаточно, чтобы помешать интенсификации россиян и сделать невозможным их дальнейшее наступление.

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"Что для этого есть? Для этого есть исходя из того, что сообщают, системы HIMARS – сразу говорю, с поправкой на ракеты GMLRS на 80 км, потому что HIMARS применяет и ATACMS, но с ними сложнее. Второе – это артиллерия, практически вся, которая есть, ее можно применять. Следующее – можно применять авиацию, это британцы и французы, SCALP и Storm Shadow", — отметил эксперт.

Он добавил, что такие разрешения – это первые малые шаги, но они очень важны и должны привести к расширению списка объектов и территорий, по которым партнеры позволят избивать.

"На это нужно время. Запад сейчас посмотрит на реакцию, что Россия не бежит применять ядерное оружие, и начнут дальше разрешать. Потому что сейчас это пока те объекты, которые применяются для нападения непосредственно или планируется применить, то есть войска, артиллерия, системы С300, находящиеся на пограничном, склады с боеприпасами, их можно поражать ", — сказал эксперт.

Соединенные Штаты Америки позволили Украине бить американским оружием по РФ, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.

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