Разрешение на короткоствольное оружие: на сайте Кабмина появилась петиция

Реклама

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с требованием предоставить ветеранам войны право на приобретение, хранение и ношение короткоствольного оружия для самозащиты. Авторы обращения отмечают, что защитники с боевым опытом имеют право на дополнительные гарантии безопасности.

Об этом свидетельствует петиция на сайте правительства от 20 апреля.

Петиция о разрешении на короткоствольное оружие для ветеранов

Инициатива о предоставлении права на короткоствольное оружие касается ветеранов войны — лиц, уволенных в запас или отстраненных от службы по состоянию здоровья по решению ВВК, а также тех, кто получил инвалидность вследствие защиты Родины.

Реклама

Речь идет о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Службы внешней разведки и других формирований, которые принимали участие в отпоре вооруженной агрессии РФ и выполняли оборонные или правоохранительные задачи.

Авторы петиции предлагают разрешить таким категориям граждан владение короткоствольным оружием при условии прохождения стандартной проверки, аналогичной той, что применяется для владельцев оружия, или же после дополнительной специальной проверки.

В обращении отмечается, что ветераны имеют боевой опыт и практику обращения с оружием, однако часть из них получила ранения или потеряла физические возможности для самозащиты. Именно поэтому инициаторы считают целесообразным предоставить ветеранам дополнительные гарантии безопасности как людям, которые сделали весомый вклад в защиту государства.

Судебные приговоры в отношении военных за нарушение правил обращения с оружием

В то же время «Судебно-юридическая газета» пишет, что в Украине уже сформировалась судебная практика, которая определяет границы допустимого поведения военнослужащих при пользовании оружием. Судебные решения свидетельствуют, что даже при наличии боевого опыта, нарушение правил безопасности может иметь тяжелые последствия и влечь за собой уголовную ответственность.

Реклама

Так, Луганский апелляционный суд, пересматривая дело, вынес новый приговор в отношении военнослужащего ВСУ, признанного виновным в завершенном покушении на умышленное убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде 10 лет заключения.

По материалам дела, в начале октября 2015 года ночью 30-летний военный в отпуске стал участником конфликта на АЗС в Лисичанске. После замечаний от двух человек о прекращении ссоры с девушкой он ответил нецензурной бранью и нанес несколько ударов. Впоследствии военный по меньшей мере шесть раз выстрелил из закрепленного за ним автоматического пистолета Стечкина в направлении автомобиля, на котором потерпевшие покидали место происшествия.

Выяснено, что оружие он не сдал по месту службы и носил без законного разрешения. В результате стрельбы один из пострадавших получил сквозное огнестрельное ранение бедра.

По итогам рассмотрения военный был признан виновным по нескольким статьям, а окончательное наказание определено в виде 10 лет заключения.

Реклама

В свою очередь Запорожский апелляционный суд рассматривал другое уголовное производство, в котором военнослужащий выстрелил в своего коллегу из стрелкового оружия, из-за чего тот погиб.

Как установило следствие, обвиняемый, зная правила безопасности и требования уставов, при исполнении служебных обязанностей нарушил порядок использования оружия: заряжал автомат в неположенном месте, направил его в сторону другого лица и сделал выстрел, который стал смертельным.

Суд первой инстанции признал военного виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть потерпевшего. Мужчина получил наказание в виде семи лет заключения. Апелляционный суд оставил этот приговор без изменений.

Напомним, после теракта в Киеве 18 апреля, унесшего жизни семи человек, в обществе возобновилась дискуссия о легализации оружия. Министр внутренних дел Игорь Клименко поддержал право украинцев на вооруженную самозащиту, отметив, что этот шаг стал особенно актуальным после опыта массовой выдачи оружия гражданским в начале полномасштабного вторжения. Глава МВД анонсировал экспертные обсуждения с участием депутатов, ветеранов и общественности, чтобы выработать механизмы усиления безопасности.

Реклама

Через два дня после этого заявления Клименко призвал принять закон об оружии для гражданских и отметил необходимость четкой классификации его видов (охотничьего, гладкоствольного, нарезного). Министр подчеркнул, что каждый владелец оружия должен обязательно пройти обучение и подтвердить навыки безопасного обращения с ним.