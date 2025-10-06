Разрешение на выезд из Украины мужчинам 18-22: Ким сказал, правильно ли решение

Виталий Ким / © Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как воспринял снятие ограничений на выезд за границу мужчинам 18-22 лет. По его мнению, это решение верно.

Об этом Ким рассказал в интервью «Главкому».

Чиновника спросили о том, что раньше он выступал за снижение мобилизационного возраста, хотя признавал, что этот вопрос очень сложен.

«Мое мнение относительно 18-22-летних было обусловлено запросом от комбригов, командующих, который звучит просто: „Один мотивированный солдат лучше 10 немотивированных“. Лучшие бойцы — именно 18-25 лет: они мотивированы, сильны, выносливы, быстро учатся и тому подобное», — отметил он.

Как подчеркнул Ким, решение о разрешении на выезд он принял нормально.

«Так этим разрешением воспользовался мой младший брат, которому 19 лет. Он учится за границей и раньше не мог бы заехать в Украину, потому что не уехал бы обратно. А сейчас он спокойно приехал сюда, побыл неделю, всех увидел и поехал учиться дальше. Это же двусторонняя дорога. Поэтому решение верно», — заключил Ким.

«Понимаю, что юридически их нужно провести, но вместе с тем во время войны должна быть сильная властная вертикаль, чтобы плохие люди не расшатывали эту ситуацию», — уверяет Ким.