Разрешение на выезд мужчинам 18-22: в ГПСУ сообщили, есть ли очереди на границе

Мужчины 18-22 лет не создают массовых очередей на границе . Информация российских СМИ о так называемых «штурмах» границы не соответствует действительности.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире «Утро.LIVE».

Как известно, с 28 августа мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право уезжать из Украины. После снятия ограничений эта категория людей стала на границе. В то же время, такие граждане не привели к существенной нагрузке на пункты пропуска.

Они пересекают границу как на выезд из Украины, так и на въезд. Движение происходит в обоих направлениях. Российская пропаганда пыталась разгонять информацию о «штурмах» границы, массовых очередях», — сказал он.

Ранее Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22-летними.

Так, с 28 августа выезжать смогут мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. Примечательно, что те, кому исполнилось 22, уже не смогут уехать. Согласно постановлению, правила касаются также граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

Ранее поручение о разрешении на выезд за границу 18-22-летним дал президент Украины Владимир Зеленский. "Это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности украинским семьям", - пояснил украинский лидер.