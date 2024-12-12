Разрешение полиции открывать посылки: юрист объяснил, что изменится

Юрист заверил, что процедура осмотра посылок остается неизменной. Это можно будет делать только по разрешению следственного судьи.

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект, позволяющий полицейским открывать почтовые отправления, направлен только на уточнение понятий в законодательстве. Он не создает новых рисков для украинцев.

Об этом юрист, экс-советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко рассказал в эфире телеканала "Киев24".

Как объяснил Мартыненко, право полицейских осматривать почтовые отправления не является чем-то новым. Речь идет о приведении в соответствие терминологии, применяемой в законодательстве.

Юрист заверил, что процедура осмотра посылок остается неизменной. Это можно делать только с разрешением следственного судьи. Для этого должно быть открыто уголовное производство и предоставлено обоснование, позволяющее судье принять соответствующее решение.

"Судья должен дать разрешение, а для того чтобы он дал разрешение, следователь должен обосновать, для чего эту процедуру нужно сделать. То есть здесь для добропорядочных граждан абсолютно ничего не меняется, и в законе только меняется порядок использования терминологии", — объяснил экс-советник главы МВД.

Он также отметил, что речь идет не о доступе абсолютно ко всем посылкам, вещам, письмам, которые транспортируются, а только об этой процедуре, в рамках расследования уголовных производств.

"То есть к добропорядочным гражданам это отношение не имеет", – подчеркнул Мартыненко.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №12294 о праве для правоохранительных органов открывать и изымать любые отправления в почтовых отделениях.

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